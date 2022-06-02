Gizemli SNCTM erotik klüp ifşa oldu! Üyeler arasında Hollywood yıldızları bile var



Üyelik 1 milyon dolar!

Seks kulübünde ayrıcalıklı olmak isteyenler için ise 20 kişiye sunulan Dominus üyeliği bulunuyor. Bu üyeliğin bedeli ise 75 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 200 bin TL. Eğer, ‘ben en üst düzey üyelik istiyorum.” diyorsanız ise bir kerelik 1 milyon dolar gibi bir ücret ödeyerek Violet Key üyeliği de alınabiliyor.