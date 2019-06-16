Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Trabzon’un Araklı ilçesindeki Taşönü mahallesinde mahalleliler tarafından bulunan mağara keşfedilmeyi bekliyor. Trabzon’un Araklı ilçesindeki Taşönü mahallesinde çimento ham maddesinin alındığı bölgede mahalle sakinleri tarafından geçtiğimiz yıllarda bir mağara bulundu.

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Bölgede yapılması planlanan çöp tesisi alanında bulunan mağarada sarkık ve dikitler gözlenirken, mahalle sakinleri mağaranın turizme açılmasını istiyor. 

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Mağaranın bulunduğu bölgenin yakınına çöp tesisi kurulmak isteniyor.

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Mağaranın denize yakın olması akademisyenleri bile şaşırtıyor.

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Güvenliği için mağaranın deşifre edilmesi istenmemiş. Mağarayı ilk yöre sakinleri bulmuş.

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