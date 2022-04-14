Gizemli erkek arkadaşı ünlü şarkıcı çıktı! Müge Anlı fena yakalandı: Daha eşinden bile boşanmadı
Milyonları ekran başına kilitleyen Müge Anlı, bu kez bulduğu kayıplar veya yakaladığı katillerle değil aşk hayatıyla magazin gündemine düştü.
Araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, uzun yıllardır hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu üstleniyor.
Programında aydınlatılmamış cinayetleri, kayıpları ve daha birçok olayı ele alıp işleyen Müge Anlı, yardıma ihtiyacı olanları da ihmal etmiyor.
Özellikle suçluluların bulunması konusunda titizlikle çalışan Müge Anlı, karakteri ve programdaki tavırlarıyla herkesin en sevdiği ve güvendiği isimlerin başında geliyor.
Anlı, 1999 yılında nikah masasına oturduğu gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı.