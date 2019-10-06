Gizem Karaca'nın son paylaşımı ortalığı yıktı! Takipçileri mest oldu
ÜNLÜ oyuncu Gizem Karaca, katıldığı davetten paylaşımlarda bulununca beğeni yağmuruna tutuldu ortalığı kavurdu.
Instagram hesabından derin uzun sırt dekolteli bu halini yayınlayan oyuncuya takipçilerinden bir anda binlerce beğeni yağdı. Takipçileri çok güzel olduğunu belirterek Karacayı kalplere ve öpücüklere boğdu.
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Fotoğrafı çeken arkadaşının , “Pardon çok mu güzel çıkmışsınız” yorumu üzerine Karaca, “Tamam sen çektin” diye yanıt verdi.
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Bir takipçi ise elbisenin kötü olduğunu ancak kusurları bile Gizem Karaca’nın güzelliği ile kapattığını belirten ifadede bulundu.
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Gizem Karaca daha önce de spor sevdasını sergilediği bazı pozlarını Instagram hesabından yayınlamış ve oldukça beğeni almıştı.
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