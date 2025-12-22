Gizem Karaca'dan annelik açıklaması: "Kendimi duraklatılmış gibi hissediyorum"
Haziran ayında kızı Leyla Yaz'ı kucağına alan Gizem Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı soru - cevapta annelik sürecine dair duygularını paylaştı; "Şu an kendimi duraklatılmış gibi hissediyorum"
2017'de işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen oyuncu Gizem Karaca, haziran ayında kızı Leyla Yaz’ı kucağına alarak anne olmanın mutluluğunu yaşadı.
Şimdilerde anneliğin heyecanını yaşayan Gizem Karaca, sosyal medya hesabından takipçileriyle soru - cevap etkinliği yaptı.
Bir takipçisinin; "Anne olduktan sonra hayatında neler değişti? Psikolojik olarak neler hissediyorsun?" sorusuna yanıtlar verdi.
Gizem Karaca, bu soruya şu ifadelerle karşılık verdi;
