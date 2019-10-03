Gizem Karaca spor yaparken poz verdi! Seksi fotoğrafları nefesleri kesti
27 yaşındaki güzel oyuncu Gizem Karaca bir dergi çekimi için spor yaparken verdiği seksi pozlarıyla nefesleri kesti.
Son olarak geçtiğimiz yıl İnsanlık Suçu dizisinde Suna karakterini canlandıran güzel oyuncu Gizem Karaca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor.
114
İzmir Magazin dergisinin çekimlerinde özel pozlar veren Gizem Karaca, güzelliğini sergilediği o anları İnstagram hesabından paylaştı.
214
Dergide 20 sayfa röportajının olduğunu ve çok sayıda da fotoğraf çekildiğini anlatan Gizem Karaca, memnuniyetini sözlerine yansıttı.
314
Karaca, spor sevdasını sergilediği pozlarından bazılarını yayınladı. Emeği geçenlere teşekkür eden Gizem Karaca, “Benimde çok konuşasım varmış açıkçası” diyerek uzun röportajına gönderme yaptı.
414