Gizem dolu Tavşantepe Köyü neden susuyor? "En iyi mafyada bile bu kadar iş yok."

Türkiye hala minik Narin'e kim bu kötülüğü yaptı onu konuşuyor. Her gün yeni gözaltılar, tutuklamalar oluyor, yeni ifadeler ortaya çıkıyor ama aile üyelerinden elle tutulur tek bir ifade gelmiyor. Narin'i kim neden öldürdü? Onlarca kişi nasıl organize olabildi? Bu organize kötülüğün destekçisi kim?