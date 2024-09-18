Gizem dolu Tavşantepe Köyü neden susuyor? "En iyi mafyada bile bu kadar iş yok."
8 yaşındaki Narin vahşice öldürüldü. Ancak ona bunu kimin yaptığı henüz ortaya çıkarılamadı. Tavşantepe köyünde ise aydınlatılmayı bekleyen onlarca sır var. Gazeteci Timur Soykan gizemli olayda suskunluk yemini eden köylüler için son iddiaları değerlendirdi. Soykan'ın 'en profesyonel cinayette bile böyle organizasyon yok.' sözleri ise dikkat çekti.
Türkiye hala minik Narin'e kim bu kötülüğü yaptı onu konuşuyor. Her gün yeni gözaltılar, tutuklamalar oluyor, yeni ifadeler ortaya çıkıyor ama aile üyelerinden elle tutulur tek bir ifade gelmiyor. Narin'i kim neden öldürdü? Onlarca kişi nasıl organize olabildi? Bu organize kötülüğün destekçisi kim?
Bu soruların yanıtı aranırken Halk TV'de Şule Aydın'ın sunduğu Kayda Geçsin programında Gazeteci Timur Soykan, Narin'in köyü olan Tavşantepe Köyü'ndeki gizemli sırrı tek tek açıkladı.
Süreci anlatan Soykan dikkat çeken detaylar vererek şu ifadeyi kullandı;
"TAVŞANTEPE'DEKİ SIRLARA BAKMAMIZ GEREKİYOR"
"Narin cinayetinde köydeki sessizlik ve organize bir durum olduğu kaygısı insanı dehşete düşürüyor. Bu sebeple orada Tavşantepe'deki sırlara bakmamız gerekiyor.