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Giydiği elbise olay oldu! Zümrüdü Anka'nın Zümrüt'ünün kalçasını gören...

FOX'un yeni dizisi Zümrüdü Anka görücüye çıktı. Farklı senaryosu ile daha ilk bölümden beğeni toplayan dizinin oyuncu kadrosu da çok konuşuldu. Özellikle dizide Zümrüt Kuloğlu karakterine hayat veren genç oyuncu Ceren Yılmaz merak konusu oldu.

Zümrüdü Anka dizisi Fox ekranlarında yolculuğuna başladı ve ilk bölümü ile büyük beğeni topladı. Fraklı senaryosu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizideki bir isim ise sosyal medyanın konusu oldu. 

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Zümrüdü Anka dizisinde Zümrüt Kuloğlu karakterine hayat veren genç oyuncu Ceren Yılmaz performansı ve duru güzelliği ile ekran başındakileri mest etti. 28 yaşındaki oyuncunun hayatı ve daha önce yer aldığı projeler ise araştırılmaya başladı. 

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İmkânsız bir aşkın duygu yüklü hikâyesini izleyiciyle buluşturan ve çekimlerinin Kapadokya'da yapıldığı dizide  Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş gibi başarılı isimlerde var. 

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Fakat daha ilk bölümden seyircinin en çok merak ettiği isim Ceren Yılmaz oldu. İnstagram paylaşımları ilgiyle takip edilen güzel oyuncunun bir pozu ise olay oldu beğeni ve yorum yağdı. 

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