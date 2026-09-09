Girne'de derin operasyon! Batan geminin kayıp yolcuları için özel ekip

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 10 gün önce Girne açıklarında Filo Jet isimli katamaran tipi yolcu gemisinin batması sonucu yaşanan faciada kaybolan yolcular için arama çalışmaları genişletiliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemide kaybolan yolcuları arama çalışmalarına derin su aramalarında uzman özel bir şirketin de dahil edildiğini duyurdu.

Girne açıklarında batan gemide kaybolan yolcuları arama çalışmaları sürdürülüyor.

Derin su aramalarında uzman ve gerekli teknik kapasiteye sahip özel bir şirket yetkilendirildi. Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı askeri gemiler arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi batmıştı.

Gemide bulunan 267 yolcu ve mürettebattan 239 kişi kurtarıldı.

Batan geminin enkazı 554 metre derinlikte bulunurken, 14 yolcu hayatını kaybetti ve 14 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan geminin ardından kaybolan yolcuları arama çalışmalarının devam ettiğini hatırlatarak, Türkiye temasları sırasında ek imkan ve kapasitelerin değerlendirildiğini kaydetti.

Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı askeri gemilerin arama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne dikkati çeken Üstel, büyük özveri gösteren arama-kurtarma personeline teşekkür etti.

ÖZEL ŞİRKET ARAMA YAPACAK

Açıklamasında, Girne açıklarında batan geminin ardından kaybolan yolcuları arama çalışmalarına ek olarak, derin su aramalarında uzman ve gerekli teknik kapasiteye sahip özel bir şirketin de yetkilendirildiğini aktaran KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Bu kapsamda teknik ve operasyonel hazırlıklar başladı. Bundan sonraki süreç, ilgili kurumların koordinasyonunda ve belirlenen yol haritası doğrultusunda devam edecektir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemide toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğuna dikkati çekerek, geminin batmasının ardından 239 kişinin kurtarıldığını ifade etmişti.

Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildirilirken, gemideki 14 yolcu hayatını kaybetti, 14 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.