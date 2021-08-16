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Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, Giresunspor'a konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden Aslan, ligin ilk maçına galibiyetle başlayarak moral depolamak istiyor. 44 yıl sonra birinci lige yükselen Giresunspor ise sürpriz peşinde. Peki; Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezonu 44 yıl sonra birinci lige yükselen Giresunspor deplasmanında açıyor. Çotanak Spor Kompleksi'nde 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray, Süper Lig'de daha önce Giresunspor ile 12 kez karşılaştı. Aslan bu müsabakaların 5'ini kazanırken 2'sinden Giresunspor üstün ayrıldı. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti. Galatasaray'ın söz konusu maçlardaki 18 golüne Giresunspor 11 golle karşılık verdi.

Giresunspor - Galatasaray

Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakem: Erkan Özdamar
Saat: 21.45
Yayın: beIN Sports 1

Giresunspor: Okan Kocuk, Perez, Diarra, Hüsamettin Tut, Hayrullah Bilazer, Traore, Sankhare, Flavio, Caner Bağ, Diabete, Balde

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Diagne

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