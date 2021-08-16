Giresunspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, Giresunspor'a konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden Aslan, ligin ilk maçına galibiyetle başlayarak moral depolamak istiyor. 44 yıl sonra birinci lige yükselen Giresunspor ise sürpriz peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezonu 44 yıl sonra birinci lige yükselen Giresunspor deplasmanında açıyor.

Çotanak Spor Kompleksi'nde 21.45'te başlayan karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetiyor ve mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Giresunspor: 0 - 2 :Galatasaray

(İkinci yarı oynanıyor)

46' İkinci yarı Giresunspor'un vuruşuyla başlıyor.

45' Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona eriyor.

45' GOOOLL!! Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkarıyor! Hüsamettin Tut'un Mbaye Diagne'ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını işaret ediyor. Penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına Alexandru Cicaldau geçiyor. Alexandru Cicaldau sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu filelerle buluşturuyor.

45' KIRMIZI KART! Hakem Erkan Özdamar, VAR'da penaltı pozisyonunu inceledikten sonra ceza alanı içinde Hüsamettin Tut'un Mbaye Diagne'ye yaptığı müdahale sonrasında bariz gol şansı sebebiyle kırmızı kartını gösteriyor.

40' PENALTI KAÇIYOR! Hüsamettin Tut'un Sacha Boey'e ceza alanı sağ tarafında kayarak yaptığı müdahale sonrasında hakem Erkan Özdamar beyaz noktayı gösteriyor. Penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına Mbaye Diagne geçiyor. Mbaye Diagne'nin sağ ayağıyla yerden vuruşunda kaleci Okan Koçuk sağına giden topu uzanarak kurtarmayı başarıyor.

31' GOOOLL!! Galatasaray, Mbaye Diagne'nin golüyle maçta öne geçiyor! Taylan Antalyalı'nın güzel pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sofiane Feghouli'nin ceza alanı içinden yaptığı vuruşta Okan Koçuk'tan dönen topu iyi takip eden Mbaye Diagne müsait durumda topu ağlarla buluşturuyor.

27' Topla birlikte ilerleyen Sofiane Feghouli sağ çaprazdan şutunu çekiyor ancak top üstten auta gidiyor.

22' Berkan Kutlu kaleyi cepheden gören noktada uygun durumda vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta çıkıyor.

9' Serginho'nun pasında Ibrahima Balde hafif sol çaprazdan dönerek vuruşunu yapıyor ancak top az farkla yandan auta gidiyor.

1' Hakem Erkan Özdamar'ın düdüğüyle karşılaşma Galatasaray'ın vuruşuyla başlıyor.

Giresunspor: Okan Koçuk, Zeki Yavru, Douglas, Perez, Hüsamettin Tut, Sankhare (Traore), Pelupessy, Hayrullah Bilazer, Flavio, Serginho, Balde

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Diagne