Giresunspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 25'inci haftasında Giresunspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İki takımın taraftarı karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor.

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Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Lig'in 25. haftasında karşı karşıya geliyor. Saat 16:00'da başlayan müsabaka Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebiliyor. Maç başladığında canlı anlatım haberde yer alacak.



İlk 11'ler

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Behich, Traore, Flavio, Serginho, Chiquinho, Diabate, Umut Nayir

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Szalai, Nazım, Osayi, Ferdi, Zajc, Mert Hakan, Sosa, Rossi, Valencia





Giresunspor, en üst ligdeki en uzun serisini yaşıyor

- İki takım arasında oynanan son maçı Fenerbahçe evinde 2-1 kazanmıştı.

- Fenerbahçe son maçında Kayserispor'a 1-0 yenildi. Giresunspor da aynı skorla Konyaspor'a mağlup oldu.

- Fenerbahçe ile oynadığı 13 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Giresunspor (5B 7M), tek galibiyetini Aralık 1972'de sahasında aldı (1-0).

- Giresunspor'a rakip olduğu son sekiz resmi maçı kazanan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda toplam 23 gol sevinci yaşadı.

- Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybeden Giresunspor, en üst ligdeki en uzun serisini yaşıyor.





Üst üste dört dış saha karşılaşmasından birer puanla ayrılmıyor

- Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçında rakipleriyle berabere kalan Fenerbahçe, 1999/2000'den bu yana üst üste dört dış saha karşılaşmasından birer puanla ayrılmıyor.



- İstanbul takımlarını konuk ettiği son 12 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Giresunspor (6B 5M), tek galibiyetini bu sezon Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ederek aldı.

- Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son beş maçı kazanan Fenerbahçe, bu sezonki iki karşılaşmada da gol yemedi (1-0 vs Adana Demirspor & 2-0 vs Altay).

- Bu sezon Süper Lig'de en fazla önde top kapan (rakip kaleden itibaren ilk 40 metre içinde) takım konumundaki Fenerbahçe (243), aynı zamanda bu bölgede kazandığı toplar sonucunda en fazla şut çeken ekip (41).





Galibiyet hasreti

- Süper Lig kariyerinde ilk kez bir sezonda üç asiste ulaşmak için sahaya çıkmaya hazırlanan Aziz Behich'in, gol katkısı sağlayamadığı rakipleri arasında en fazla karşılaştığı takım Fenerbahçe (14 maç).

- Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son altı golün yarısında pay sahibi olan Enner Valencia (1 gol & 2 asist), bu sezon katkı sağladığı sekiz golün altısını ilk 11 başladığı karşılaşmalarda kaydetti (2 gol & 4 asist).

- Süper Lig'de görev yaptığı son iki maçı kazanamayan (1B 1M) ve son karşılaşmada İstanbul Başakşehir'e 1-0 mağlup olan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamadı ve üst üste iki yenilgi almadı.