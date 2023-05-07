Giresunspor Fenerbahçe (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirmesinin ardından iyice kızıştı. Giresunspor'a konuk olan Jorge Jesus ve öğrencileri kritik deplasmanda kazanarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de Sarı-Kırmızılıları baskı altına almak istiyor. Ev sahibi Giresunspor ise güçlü rakibini mağlup ederek ligde kalma umutlarıın son haftalara taşımak istiyor. Zirveyi ve düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

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GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM

GİRESUNSPOR 0-1 FENERBAHÇE

D.A.Karşılaşmanın ilk devresi sona erdi.

45'Giresunspor etkili geldi. İrfan Can Eğribayat, kalesine gelen 2 şutta da gole izin vermedi.

45'Serginho'ya yaptığı faulün ardından İsmail Yüksek sarı kart gördü.

45'İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

44'Sol kanattan çizgiye inen Mert Hakan ceza alanındaki Valencia'ya ortalamak istedi. Savunmada kademeye giren Alper Uludağ göğüs pasıyla topu kalecisine aktardı.

43'Giresunspor etkili geldi! Hızlı gelişen hücumunda Sainz'in çevirdiği topa Bajic'ten önce Szalai müdahale etti.

42'Arda Güler'in pasında savunmadan seken topa hareketlenen Rossi ceza alanında vuruşunu yapmadan önce savunma araya girdi.

41'Sol kanatta topu kapan Borja Sainz topu sürüklemek istedi ancak İsmail kayarak topu önüne aldı.

40'Sol kanatta topla buluşan Rossi, Batshuayi ile verkaç yapıp ceza alanına girmek istedi ancak pas açısı kalmayınca geri döndü.

39'Giresunspor etkili geldi! Ceza alanın önünde topla buluşan Görkem Sağlam'ın vuruşunu İrfan Can Eğribayat kurtardı.

38'Sağ kanatta topla buluşan Ferdi, ceza alanındaki Valencia'ya ortalamak istedi ancak savunma kafayla uzaklaştırdı.

37'Fenerbahçe kendi yarı alanında pas yaparak rakibin boşluk vermesini bekliyor.

36'Orta alanda topla buluşan Mejia, İsmail'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

35'Samet ile hava topu mücadelesine giren Bajic yerde kaldı ve faul bekledi. Karar devam.

34'Kaleci Ferhat'ın topu uzaklaştırmak için kalesini terk ettiğini gören Arda Güler, orta sahadan kaleyi yokladı ancak top farklı şekilde auta gitti.

33'Giresunspor etkili geldi! Borja Sainz'in sol çaprazdan vuruşu yan ağlarda kaldı.

31'Oyunun temposu bu dakikalarda düşmüş durumda.

30'Oyun yeniden hareketlendi.

29'Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, orta alanda yüzüne aldığı müdahalenin ardından yerde kaldı. Oyun bir süreliğine durdu.

28'Giresunspor'da Görkem Sağlam orta alanda baskıyla topu kaptı ancak Mert Hakan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

27'Fenerbahçe rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

26'Giresunspor'da Kadir Seven, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

25'Sağ çaprazda topla buluşan Serginho, İsmail Yüksek'in müdahalesi yerde kaldı. Karar faul.

24'Deplasman tribününde bulunan Fenerbahçe taraftarları, bu dakikalarda takımlarına yoğun destekte bulunuyor.

23'Attila Szalai, sol kanattan koşu gösteren Rossi'ye uzun bir top göndermek istedi. Top doğrudan taca gitti.

22'Batshuayi, bu sezon Süper Lig'deki 11. golünü kaydetti.

21'Sağ köşeye yerden bir vuruş yapan Batshuayi, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.

20'GOL Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

19'PENALTI! Fenerbahçe, penaltı kazandı.

18'Hakem Bahattin Şimşek, VAR'dan 'izle' uyarısı üzerine incelemeye gitti.

17'Fenerbahçeli oyuncular, kornerde Arias'ın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekliyor.

16'Fenerbahçe gole yaklaştı! Kornerde kafalardan seken topa Rossi vurdu, top kaleci Ferhat'ta kaldı.

15'Sağ çizgide topu alan Arda Güler, koşu gösteren Ferdi'yi düşündü ancak top Ferdi için hızlı.

14'Diego Rossi, orta alanda Mejia ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karar faul.

13'Giresunspor kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

12'Sağ kanatta topla buluşan Robert Mejia, Luan Peres'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

11'Hakem Bahattin Şimşek, VAR ile görüştükten sonra oyunun devam etmesini istedi.

10'Arda'nın ortasında arka direkte topla buluşan Valencia'nın topuna Hayrullah müdahale etti. Fenerbahçeli oyuncular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi.

9'Orta alanda topla buluşan Valencia, Campuzano'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

8'Sağ kanatta topla buluşan Arda Güler çalımlarla ilerlemek isterken yerde kaldı. Karar devam.

7'Kaleci Ferhat, Enner Valencia'nın önde presini görünce uzun vurmak istedi ancak top doğrudan taca gitti.

6'Giresunspor sağ kanattan üst üste taç atışları kullanıyor.

5'Sol kanatta topla buluşan Luan Peres'in ortasında Batshuayi'den önce savunma kafayı vurup topu uzaklaştırdı.

4'Giresunspor'da Görkam sağ çaprazda buluştuğu top bekletmeden kaleye göndermek istedi. Top yandan auta gitti.

3'Savunmasına desteğe gelen Riad Bajic, Szalai'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

2'Mert Hakan Yandaş uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top savunmadan sekti.

1'MAÇ BAŞLADI! İki takıma da başarılar dileriz.

Giresunspor-Fenerbahçe ilk 11'ler:

GİRESUNSPOR: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Serginho, Sainz, Bajic

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, İsmail, Mert Hakan, Arda, Rossi, Valencia, Batshuayi

Giresunspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Giresunspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Bahattin Şimşek'in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi ve tartışmalı pozisyonlar dakika dakika haberimizde olacak.

Jorge Jesus'un gözü 3 puanda

Jorge Jesus'un gözü 3puanda Jorge Jesus'un gözü 3puanda Jorge Jesus'un gözü 3 puanda Jorge Jesus'un gözü 3 puanda Jorge Jesus'un gözü 3 puanda Teknik direktör Jorge Jesus, lider Galatasaray'la aralarındaki puan farkının maç fazlasıyla da olsa bu akşam kapanmasını çok istiyor. Jesus, "Artık son maçlara çıkıyoruz. Hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefimiz devam ediyor. Giresunspor karşısında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Biz, kazanmaya devam etmek istiyoruz. Son haftalardaki istekli görüntümüzü sahaya yansıtırsak, istediğimizi alırız" dedi.

Forma rekabeti kızıştı

Sarı-Lacivertliler'de forvet hattında sakatların da dönmesiyle forma rekabeti kızıştı... Bu akşam Giresunspor deplasmanında ise teknik direktör Jorge Jesus'un, yeri zaten garanti olan Enner Valencia'nın yanında kupadaki Sivasspor maçıyla birliktesahalara dönüş yapan Michy Batshuayi'yi oynatacağı öğrenildi. Ligde çok formda olan ve kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Valencia, ligde 27 maçta 8 asistinin yanı sıra rakip fileleri 27 kez sallayarak sezona şimdiden bireysel performans anlamında damgasını vurdu. Ligde 15 maçta 10 gol ve1 asistle oynayan Batshuayi de, bu akşam atacağı goller ya da yapacağı asistlerle, Jesus'un güvenini iyice kazanarak, kalan maçlar öncesi 11'in değişmez ismi olmayı hedefliyor.

Trabzonspor maçı öncesi kart alarmı

Giresunspor karşılaşması öncesi Fenerbahçe'de kart sınırında önemli oyuncular yer alıyor. Şampiyonluk yolunda kritik karşılaşmalara çıkan ve bir yandan Türkiye Kupası'nda da finali hedefleyen Kanarya'da, kafilede yer alan 4 futbolcu sınırda... Bu isimler savunmanın kilit oyuncularından Samet Akaydın ve Serdar Aziz ile forvet Enner Valencia ve orta sahada Miha Zajc olacak. Teknik heyetin, Karadeniz'deki mücadele öncesi söz konusu isimleri, gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyardıkları bildirildi. Çünkü kart gören oyuncular, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

Hedef dış sahada 6’da 6 galibiyet

Kanarya, bu sezon deplasmanda oynadığı son 5 Süper Lig karşılaşmasını da kazandı... Sarı-Lacivertli ekibin başında üst üste 6 ve daha fazla deplasman galibiyeti alan son yabancı teknik direktör, 2005-2006 sezonunda 8 maçlık seri ile Christoph Daum olmuştu. Fenerbahçe ayrıca, Giresunspor'a konuk olduğu son 7 lig karşılaşmasının sadece 1'ini kaybetti ve rakibine en son Aralık 1972'de 1-0 (d) yenilmişti.

Giresunspor İrfan Buz'la çıkış peşinde

Sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Giresunspor, yeni teknik direktörü İrfan Buz yönetiminde bu akşam güçlü rakibini yenerek, tehlike hattından bir an önce çıkmak istiyor. Yeşil Beyazlılar, son 15 lig karşılaşmasında sadece 1 galibiyet alırken, üst üste son 3 maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi ligde en son, 16 Nisan 2023'te sahasında Sivasspor'u tek golle geçmişti.