Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'a konuk oluyor. Çotanak Spor Kompleksi'nde 20.30'da başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Giresunspor - Beşiktaş

Giresunspor: Okan Kocuk, Aziz Eraltay, Perez, Diarra, Hayrullah Bilazer, Sergio, Süleymanov, Flavio, Chiquinho, Diabate, Umut Nayir

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Ligde 13 galibiyet, 11 beraberliği ve 8 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 50 puanla 7. sırada. Giresunspor ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 yenilgi sonucunda elde ettiği 39 puanla 16. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, konuk ettiği Giresunspor'a 4-0 mağlup olmuştu.