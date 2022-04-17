Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Ligin ilk yarısındaki maçta İstanbul'da farklı kaybeden Beşiktaş, rakibini yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Giresunspor ise zorlu müsabakayı kazanarak ligde kalmak adına avantajını artırmak amacında. Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'a konuk oluyor. Çotanak Spor Kompleksi'nde 20.30'da başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Giresunspor - Beşiktaş
Giresunspor: Okan Kocuk, Aziz Eraltay, Perez, Diarra, Hayrullah Bilazer, Sergio, Süleymanov, Flavio, Chiquinho, Diabate, Umut Nayir
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Ligde 13 galibiyet, 11 beraberliği ve 8 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 50 puanla 7. sırada. Giresunspor ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 yenilgi sonucunda elde ettiği 39 puanla 16. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, konuk ettiği Giresunspor'a 4-0 mağlup olmuştu.