Giresunspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE maçın golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'a konuk oluyor. Çotanak Spor Kompleksi'nde 20.30'da başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Giresunspor - Beşiktaş

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Perez, Behich, Chiquinho, Flavio, Suleymanov, Traore, Serginho, Umut

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi

Ligde 13 galibiyet, 11 beraberliği ve 8 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 50 puanla 7. sırada. Giresunspor ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 yenilgi sonucunda elde ettiği 39 puanla 16. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, konuk ettiği Giresunspor'a 4-0 mağlup olmuştu.