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Giresunspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE maçın golleri ve geniş özeti

Giresunspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE maçın golleri ve geniş özeti

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Ligin ilk yarısındaki maçta İstanbul'da farklı kaybeden Beşiktaş, rakibini yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Giresunspor ise zorlu müsabakayı kazanarak ligde kalmak adına avantajını artırmak amacında. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'a konuk oluyor. Çotanak Spor Kompleksi'nde 20.30'da başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Giresunspor - Beşiktaş

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Perez, Behich, Chiquinho, Flavio, Suleymanov, Traore, Serginho, Umut

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi

Ligde 13 galibiyet, 11 beraberliği ve 8 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 50 puanla 7. sırada. Giresunspor ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 yenilgi sonucunda elde ettiği 39 puanla 16. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, konuk ettiği Giresunspor'a 4-0 mağlup olmuştu.

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