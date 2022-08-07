Giresunspor Adana Demirspor (CANLI YAYIN)

Süper Lig’de ilk hafta heyecanı devam ediyor. Lig’in yeni ekiplerinden Giresunspor sahasında Adana Demirspor’u konuk ediyor. Adana Demirspor deplasmanda kazanarak sezona 3 puanla başlamak istiyor. Giresunspor ise sahasında taraftarının desteği ile rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Zorlu maçın canlı anlatımı ve tüm detaylar haberimizde…Abone ol
GİRESUNSPOR ADANADEMİRSPOR CANLI ANLATIM
GİRESUNSPOR 0-0 ADANADEMİRSPOR
Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız…
Giresunspor - Adana Demirspor muhtemel 11'ler
Giresunspor: Piri, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Traore, Erol, Doğan, Serginho, Rahmetullah, Bajic
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Deli, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Aosman, Onyekuru, Yusuf, Balotelli
Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Adana Demirspor 1-0 kazanırken, ikinci yarıda oynanan karşılaşmada ise Giresunspor rakibine 2-0 üstünlük sağlamıştı.
Giresunspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Çotanak Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.15'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde.