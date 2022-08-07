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Giresunspor Adana Demirspor (CANLI YAYIN)

Giresunspor Adana Demirspor (CANLI YAYIN)

Süper Lig’de ilk hafta heyecanı devam ediyor. Lig’in yeni ekiplerinden Giresunspor sahasında Adana Demirspor’u konuk ediyor. Adana Demirspor deplasmanda kazanarak sezona 3 puanla başlamak istiyor. Giresunspor ise sahasında taraftarının desteği ile rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Zorlu maçın canlı anlatımı ve tüm detaylar haberimizde…

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GİRESUNSPOR ADANADEMİRSPOR CANLI ANLATIM

GİRESUNSPOR 0-0 ADANADEMİRSPOR

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız…

Giresunspor - Adana Demirspor muhtemel 11'ler
Giresunspor: Piri, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Traore, Erol, Doğan, Serginho, Rahmetullah, Bajic

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Deli, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Aosman, Onyekuru, Yusuf, Balotelli

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Adana Demirspor 1-0 kazanırken, ikinci yarıda oynanan karşılaşmada ise Giresunspor rakibine 2-0 üstünlük sağlamıştı.

Giresunspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Çotanak Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.15'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde.

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