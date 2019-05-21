Giresun'daki tarihi duvar Çin Seddi'nden sonra en uzun yapılar arasında
6,5 km uzunluğundaki Hacı Abdullah Duvarı, dünyada Çin Seddi ve Hadrian Duvarı’ndan sonra insan eliyle yapılan en uzun yapılar arasında bulunuyor.
Dünya’da savunma veya korunma amaçlı insan eliyle yapılmış yapılar arasında bulunan Giresun'daki ‘Hacı Abdullah Duvarı’ 6,5 km'lik uzunluğu ve yapılış amacı ile dikkat çekiyor.
Dünyada bulunan bu yapıların başında ilk akla gelen ise Türk ve Moğol saldırından korunmak için Çinliler'in yaptığı ‘Çin Seddi’ ve İngiltere’de Roma imparatorluğu'nun kuzey sınırlarını savunmak için yaklaşık 2 bin yıl önce inşa ettiği Hadrian Duvarı.
Bu iki önemli savunma yapısının yanı sıra ülkemizde de 400 yıl önce 6,5 kilometre uzunluğunda Hacı Abdullah Halife tarafından yaptırılan ekinleri yabani hayvanlardan korumak ve mera sınırı amaçlı yapılan ‘Hacı Abdullah Duvarı’ bulunuyor.
Giresun’un Alucra ve Yağlıdere ilçelerini ayıran bir sınır görevi de gören set 1610 yılında inşa edildiği tahmin ediliyor. 6,5 kilometre uzunluğu, 1 metre yükseklikte olan duvarın ise iki metre genişliğinde bir adet giriş-çıkış kapısı bulunuyor.