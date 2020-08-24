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Giresun'daki sel felaketi! Ölü sayısı arttı işte bölgeden son gelişmeler

GİRESUN'daki sel felaketinde kayıp 1 kişinin daha cansız bedeninin bulunmasıyla can kaybı 7'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor...

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Giresun'da Tirebolu-Doğankent yolunda, menfezin çöktüğü bölgede sabah saatlerinden yapılan arama çalışmalarında kayıp 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. 1 kaybın daha bulunmasıyla yaşamını yitirenlerin sayısı, 7'ye yükseldi. 

Menfezin çökmesi sonucu içinde 6 jandarma ile bir kepçe operatörünün bulunduğu jandarma minibüsü sulara gömülmüştü. Jandarmalardan birinin cansız bedeni bulunmuştu.

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