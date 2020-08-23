Giresun'da sel felaketi! İçişleri Bakanı Soylu: 1 kişi öldü 12 kişi kayıp
Giresun'un Doğankent ilçesinde yağış sonucu su baskınları meydana geldi. Giresun'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
Giresun'un Doğankent ilçesinde yağış sonucu su baskınları meydana geldi. Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki Aksu dere taştı. Taşkın nedeniyle, Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Giresun Valisi Ünlü, Espiye'de bir vatandaşın vefat ettiğini, bir vatandaşın kayıp olduğunu duyurdu. Giresun'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğü'nde yaptığı toplantının ardından, 12 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Giresun Valiliği, merkez ve ilçelerinde aşırı yağışların devam etmesinin beklendiği bildirildi.
Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, ilçeye bağlı mahalle ve köylerde de sağanak sonrası olumsuzluklar yaşandığını belirterek, "Yaklaşık bir metre su yükseltisi var, her yer dolmuş durumda. Ekipler müdahale edemiyor, hiç kimse bir yere gidemiyor, yapabileceğimiz şu anda birşey yok." dedi.
Belediye Başkanı Özden, mahallelerden ihbarlar aldıklarını ifade ederek, "Evlerin hasar gördüğü, heyelanların olduğu yönünde şikayetler geliyor. Vatandaşlarımıza sadece 'kendinizi sağlama alın ve bekleyin' diyoruz." ifadesini kullandı.
Dereli ilçesinde de hasar oluştu
Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş ise Aksu Deresi'nin taşması sonucu ilçe merkezinde hasar oluştuğunu bildirdi. Derenin taşması sonucu birçok ev ve iş yerini su bastığını ve araçların sürüklendiğini belirten Yeşilbaş, gerek ilçe merkezi, gerekse köylerde oluşan hasarların giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.