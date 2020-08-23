Giresun'da sel felaketi! İçişleri Bakanı Soylu: 1 kişi öldü 12 kişi kayıp

Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, ilçeye bağlı mahalle ve köylerde de sağanak sonrası olumsuzluklar yaşandığını belirterek, "Yaklaşık bir metre su yükseltisi var, her yer dolmuş durumda. Ekipler müdahale edemiyor, hiç kimse bir yere gidemiyor, yapabileceğimiz şu anda birşey yok." dedi.