Giresun'da sel felaketi! Acı haberler geliyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu

"Şu anda 11 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor" diyen Bakan Soylu, "Dereli ilçesinde kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır." dedi.