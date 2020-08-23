Giresun'da sel felaketi! Acı haberler geliyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu
GİRESUN'daki selde içindeki 5 jandarma ile kaybolan Jandarma aracı kuma gömülü halde bulundu. 5'i jandarma biri kepçe operatörü 6 kişiden 2 kişinin cenazesine ulaşıldı. Toplam vefat eden sayısı 3'e çıktı... Kayıp 11 kişi aranıyor...
Giresun'da, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek, kaybolan 5'i jandarma 6 kişinden kimliği belirsiz birinin jandarma uzman çavuş, biri sivil iki kişinin cansız bedeni, arama- kurtarma ekiplerince bulundu. Cansız beden, saplandığı toprak, taş ve balçıktan çıkarıldı. Gece Giresun Valiliği, bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Böylece sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıkarken, 11 kişi halen kayıp...
Sel felaketinin hemen ardından Giresun'a giden İçişleri Bakanı Süleyman soylu acı haberi verdi. Bakan Soylu, "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız" dedi.
"Şu anda 11 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor" diyen Bakan Soylu, "Dereli ilçesinde kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır." dedi.
(Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır."