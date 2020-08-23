Giresun'da sel felaketi! Acı haberler geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan son durumu açıkladı
GİRESUN'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklamasında ölü sayısının 5'e çıktığını, 12 de yaralı olduğunu duyurdu... Kayıp 11 kişi aranıyor... Onlarca kişiye hala ulaşılmadı. Şehit jandarmanın ismi belli oldu...
Giresun'da, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek, kaybolan 5'i jandarma 6 kişinden kimliği belirsiz birinin jandarma uzman çavuş, biri sivil iki kişinin cansız bedeni, arama- kurtarma ekiplerince bulundu. Cansız beden, saplandığı toprak, taş ve balçıktan çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da ölenlerin sayısının 5'e çıktığını duyurdu... 11 kişinin ise arandığını bildirdi. Şehitlerden birinin ismi belli oldu.
Erdoğan'dan flaş açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da yaptığı açıklamada, "Sel felaketi neticesinde ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz vardı, yaralılarımız sayısı 12 civarındaydı. Aramalar devam ediyor. Rize'de de sel felaketi var. Sel felaketinde orada da yaralılar var maalesef. Giresun’da yaşanan sel felaketinde ölenlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İçişleri Bakanımı, Bekir Pakdemirli Bakanımı, Murat Kurum Bakanımı bölgeye gönderdim, vekillerimiz de orada. Kurumlarımız orada çalışmalarını sürdürüyor. Yıkılan köprüler var, yıkılması gerektiği için orada yıkılan köprüler var. Bakanlarımın bana söylediği 'Biz bunu yaşamadık' diyorlar. O kadar ağır bir felaket... Devlet olarak buradaki tahribatı, yıkımı Allah'ın izniyle süratle aşarız..." dedi.
Sel felaketinin hemen ardından Giresun'a giden İçişleri Bakanı Süleyman soylu acı haberi verdi. Bakan Soylu, "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız" dedi. Soylu son açıklamasıyla ölü sayısının 4'e çıktığını duyurdu.
"Şu anda 11 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor" diyen Bakan Soylu, "Dereli ilçesinde kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır." dedi.