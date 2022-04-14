Giresun'da kan donduran olay! Kız arkadaşını öldürüp intihara teşebbüs etti
Yine bir kadın cinayeti! Acı haberin adresi Giresun... 27 yaşındaki İrem tartışma yaşadığı erkek arkadaşı tarafından silahla öldürüldü. Cinayet zanlısı aynı silahla intihar etti.
Giresun’un Aksu mahallesinde genç bir kadın silahla vurularak öldürüldü. Genç kızı silahla öldüren erkek arkadaşı ise aynı silahla intihar ederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Aksu mahallesi TOKİ konutlarındaki bir dairede kalan İrem Kostakoğlu (27) bugün erkek arkadaşı Emrah Albayrak (30) tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından silahla vurularak öldürüldü.
Cinayet zanlısı Emrah Albayrak daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar etti. Ağır yaralı olarak Aksu’daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Emrah Albayrak’ın durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisine ulaşıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.