Giresun'da İkra Nur Tirsi neden öldü ön otopsi raporundaki şok bulgu
GİRESUN'da cesedi bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ön otopsisi çıktı. İkra Nur'un raporunda ortaya çıkanlar korkunç bir suça işaret ediyor.
GİRESUN’un Bulancak ilçesi İcilli köyünde 4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’yi arama çalışmalarından dün acı haber gelmişti. Küçük kızın cansız bedeni evine 7 kilometre uzaklıktaki Adaköy Deresi'nin kenarında bulundu. Küçük kızın cesedi ölüm sebebini belirlemek için adli tıp morguna kaldırıldı. Ön otopsiden çıkan ilk sonuç cinayeti işaret ediyor.
Bulancak ilçesi İcilli köyünde 27 Haziran cumartesi günü kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi, arama çalışmalarının 4. gününde bu şekilde bulundu. Cesedi evine 7 km ötede bir derenin kenarındaydı. Küçük kızın cesedi otopsi için buradan alınarak Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ön otopsi sonucu açıklandı : İkra Nur Tirsi’nin ilk otopsi raporuna göre derede boğularak öldüğü belirlendi. Küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi uyandırıyor. Olay yerinde yapılan ilk incelemede küçük kızın üzerindeki elbiselerde hiçbir yıpranma ve yırtık tespit edilemezken, kulağındaki küpe ve ayakkabılarının dahi üzerinde olduğu belirlendi.
İkra Nur Tirsi'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yapılan ilk otopsisinde minik kızın ölümünde travmatik hiçbir bulguya rastlanmadı. Buna karşılık, ciğerlerinde su dolması sonucu yani boğularak öldüğü belirlendi.