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Girdiği her yerden bir şey çalıyor! Denizli polisi esnafı bıktıran kadının peşinde

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Girdiği her yerden bir şey çalıyor! Denizli polisi esnafı bıktıran kadının peşinde

DENİZLİ'de bir kadın, esnafı canından bezdirdi. Girdiği her mağazadan hırsızlık yaptığı anlaşılan kadının yakalanması için polis harekete geçti.

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Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olaylarında; kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, gözüne kestirdiği mağazalara girerek hırsızlık yapmaya başladı.

Her geçen gün farklı mağazalara girerek ihtiyaçlarını karşılayan kadın, esnafı da canından bezdirdi. Gelen ihbarlar sonrası harekete geçen ekipler, yaptığı incelemede meydana gelen hırsızlıkların aynı kişi tarafından yapıldığını tespit ederek çalışma başlattı.

'Dikkatli olun' çağrısı

Hırsızın genel olarak Bayramyeri Meydanı’ndaki mağazaları tercih ettiği belirtilirken, eşyaları yanındaki çantaya gizli bir şekilde koyduğu öğrenildi. Esnaf, şüphelinin yakalanması için diğer mağazalara dikkatli olmaları hususunda çağrıda bulundu.

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