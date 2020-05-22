Gigi Hadid'in makyajsız hali TT oldu Hadise gelen yorumlara isyan etti

Gigi Hadid, Twitter'da yayılan bu fotoğrafları nedeniyle kısa sürede TT oldu ve birçok kişi paylaşım yaptı. Makyajsız haliyle eleştirenler ve eleştirenleri eleştirenler ortaya çıktı. Kimi olumlu ve doğal halinin de güzel olduğunu söylerken kimileri makyajsız haliyle çok kötü olduğunu söyleme hakkını kendilerinde gördü.