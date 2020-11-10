Gigi Hadid Zayn Malik'ten olan bebeğini ilk kez paylaştı! İlgi odağı oldu
Geçtiğimiz aylarda anne olan Amerikalı model ve oyuncu Gigi Hadid, kızı ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Fotoğraf takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.
One Direction'ın eski solisti Zayn Malik ile model Gigi Hadid, Kasım 2015'ten beri birlikteler. Sürekli ayrılık yaşayan çift dördüncü kez barışmalarının ardından ilişkileri son sürat devam ediyor.
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Çift bu gel-gitli ilişkinin son barışmasının ardından büyük bir mutluluk yaşadı. Yıllardır bir dargın bir barışık aşk yaşayan çift, yaklaşık iki ay önce ilk bebeklerini kucaklarına aldı.
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Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 29 Nisan 2020 tarihinde Zayn Malik'ten 20 haftalık hamile olduğu açıklandı.
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25 yaşındaki ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan güzel model Gigi Hadid, kızı ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
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