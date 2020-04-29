Gigi Hadid 20 haftalık hamile! Sosyal medyayı yıktı geçti

"20 haftalık hamile": Gigi Hadid ve Zayn Malik çiftine yakın bir kaynağın verdiği habere göre, "Gigi bir süre sırrı yalnızca ailesiyle ve arkadaşlarıyla paylaştı. Çift ve aileleri çok memnun" ifadelerini kullanırken, Daily Mail'in haberine göre; 23 Nisan'da 25. doğum gününü kutlayan Gigi Hadid 20 haftalık hamile.