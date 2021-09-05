Gide asker darbe yaptı cumhurbaşkanı tutuklandı

Gine'de darbeciler cumhurbaşkanını tutuklayarak anayasanın askıya alındığını duyurdu. Albay Doumbouyah, Cumhurbaşkanı Conde'nin yanlarında olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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GİNE'de askerler darbe yaptı. Darbeciler, hükümetin görevden alındığını ve anayasanın askıya alındığını duyurdu. Bu arada Gine Cumhurbaşkanı'nın tutuklandığı ileri sürüldü. Askerler darbe bildirisini canlı yayından duyururken cumhurbaşkanının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.

Haberlerde, bölgede askerlerin sokağa indiği, şehir merkezine girişlerin kapatıldığı ve yaralı askerlerin olduğu belirtildi.

Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi (fotoğrafta) alıkoyduğu belirtilen bir grup asker, devlet televizyonu RTG'de darbe bildirisi okudu. Gine'de Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Mamady Doumbouya ve beraberindeki bir grup asker, RTG'de canlı yayına çıktı.



Darbeciler hükümetin görevden alındığını, anayasanın askıya alındığını, sınırların kapatıldığını açıkladı. Aynı açıklamada Özel Kuvvetler askerlerinin Gine Cumhurbaşkanı'nı tutukladığı iddiası yer aldı.

Sağlık durumu iyi

Albay Doumbouyah, Cumhurbaşkanı Conde'nin yanlarında olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Ayrıca Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi alıkoyduğu belirtilen askerler devlet televizyonu RTG'de darbe açıklaması yaptı.

Fransız Jeune Afrique dergisi darbe girişiminin Özel Kuvvetler Birlikleri (GFS) tarafından yapıldığını iddia etti.

Derginin haberinde, GFS'nin başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın, bir süredir birliğinin Savunma Bakanlığından ayrılarak bağımsız hale gelmesini istediği belirtildi.