Gıdada hile listesi güncellendi! Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler...
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri sonucunda sağlığı tehlikeye düşüren ve taklit-tağşiş yapılan ürünlerin yer aldığı listeyi güncelledi. Ankara ve Sakarya merkezli bazı firmaların dana eti yerine at ve eşek eti kullandığı tespit edilirken, hileli ürünler ve markalar guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden kamuoyuna açıklandı.
"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste üzerinden söz konusu ürünler ve markaları açıklanıyor.
GIDADA HİLE YAPILAN ÜRÜNLER
Bakanlık gıdada hile yapan firma ve ürünlerinin yer aldığı listeyi bir kez daha güncelledi. Listede sucuk, döner, baharat, zeytinyağı, lahmacun, pide, köfte, adana kebap, hamburger, güveç, bal, peynir, kaşar ve yoğurt gibi ürünler yer aldı.