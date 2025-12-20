Gibi'nin yıldızından güzel haber! Baba oldu...
|
Gibi, Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü gibi projelerle adını duyuran Feyyaz Yiğit bu kez güzel bir haberle gündeme geldi. adını iyice pekiştirmişti. Candaş Tolga Işık ünlü oyuncunun baba olduğunu duyurdu. Yiğit'e sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.
Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Feyyaz Yiğit, hem projeleri hem de açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.
16
Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Feyyaz Yiğit, hem projeleri hem de açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.
26
Ünlü oyuncu, önce YouTube'da ardından Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü gibi filmler ve Gibi dizisiyle geniş kitlelere ulaştı.
36
Şimdi de Haluk Bilginer'le birlikte rol aldığı 'Yan Yana' filmiyle adından söz ettiren Feyyaz Yiğit güzel bir haberle gündeme geldi.
46