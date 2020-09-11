Gezi sonrası firar etmişti! Memet Ali Alabora yeni işiyle herkesi şaşkına çevirdi
GEZİ olayları sonrası firar eden oyuncu Memet Ali Alabora'nın yeni işi insanları şaşırttı.
Bir dönemin ünlü dizi oyuncusu Mehmet Ali Alabora İngiltere'de yaşamaya başlamıştı. Yılan Hikayesi dizisiyle meşhur olan Mehmet Ali Alabora, Hababam Sınıfı ve Maskeli Beşler filmiyle ününe ün katmıştı.
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Gezi olayları sonrasında yurt dışına çıkan ve bir daha geri dönmeyen Mehmet Ali Alabora'nın son hali geçtiğimiz günlerde çok konuşulmuştu.
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Sevenleriyle sosyal medya hesabından iletişim halinde olan Alabora'nın son fotoğrafında oldukça yaşlandığı görülmüştü.
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Alabora'nın bu halini ilk kez görenler takipçileri "Kendinizi bu kadar çok salmayın, toparlanın" şeklinde çok sayıda yorumda bulunmuştu.
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