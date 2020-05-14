Gezi Parkı'ndan küçük kıza taciz! Korku içinde çığlıklar attı

BEYOĞLU'nda annesiyle geldiği Gezi Parkı'nda bisikletle gezerken 3 kişinin sözlü tacizine uğradığı öne sürülen 12 yaşındaki kızı, iddialara göre şüphelilerden biri kolundan tutarak eve götürmek istedi.

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Olay dün saat 14.00 sıralarında Beyoğlu'nda meydana geldi. 14 yaş ve altı için sokağa çıkma serbestliğinden yararlanarak annesi F.Ş. ile Gezi Parkı'na gelen 12 yaşındaki kızı H.Ş. annesinden izin alarak komşularından aldıkları bisiklet ile park içinde gezmeye başladı. Yorulan H.Ş., bisikleti elinde sürerek annesinin yanına dönerken, iddiaya göre önüne çıkan 3 kişinin sözlü tacizine uğradı.

Süpheli 3 kişi yakalandı

İddiaya göre tacizcilerden biri H.Ş'yi kolundan tutarak evine götürmek istedi. Korku içinde çığlıklar atarak kaçan H.Ş, koşarak annesinin yanına geldi. İhbar üzerine anında harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçiler Gezi Park'ının hemen karşısındaki çocuk parkında şüpheli 3 kişiyi yakaladı.

Hüngür hüngür ağladı

H.Ş, yakalanan şüphelileri teşhis ederken gözyaşlarına boğuldu. Anne, F.Ş kızını taciz ettiği iddia edilen kişilere elleriyle vurarak, tepki gösterdi. H.Ş'yi bir polis memuru ve annesi sakinleştirmeye çalıştı.

Suç kayıtları tespit edildi

Kelepçe takılarak gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürülen A.K., M.A. ve İ.A.'nın kırmızı ışıklarda duran araçlardaki sürücülere mendil satmaya çalışıp cam silen kişiler olduğu, uyuşturucu kullanmak ve hırsızlıktan suç kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Şüpheliler serbest bırakıldı

Anne F.Ş ve kızı polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.