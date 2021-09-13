Gezi olaylarının 'Palalı Sabri'si fuhuş baronu çıktı! Pasaportlarına el koyup fuhuşa zorlamış

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin kurduğu fuhuş çetesine baskın yaptı. Pasaportlarına el konulup fuhşa zorlanan 62 kadın kurtarıldı.

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Gezi olayları sırasında göstericilere pala diye tabir edilen kesici aletle saldırdığı görüntülerle tanınan ve adı 'Palalı Sabri'ye çıkan Sabri Çelebi'nin fuhuş baronluğu kurduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Sabri Çelebi'nin kurduğu suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Kadınların pasaportlarına el koyup fuhuşa zorlamış

Yapılan incelemede Beşiktaş ve Beyoğlu'nda örgüt üyelerince işletilen gece kulüplerinde çalıştırılan yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına örgüt üyelerince el konulduğu, zorla çalıştırılan kadınların fuhuşa zorlandığı tespit edildi.

Kadınları kaçmamaları için VIP araçlarla servis etmiş!

Örgütün kadınlara kaçmaması için Beyoğlu Talimhane ve Oda Kule civarında kiraladıkları pansiyon odaları, kuaför salonları, marketlerde ikamet sağladığı, gece ise kadınların VIP araçlarla çalışacakları gece kulüplerine götürüldüğü belirlendi.

Palalı Sabri firar etti kardeşi dahil 6 gözaltı

Operasyon için düğmeye basan ekipler, dün sabaha karşı belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda firari Sabri Çelebi'nin kardeşi Mehmet Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.

Kadınların çoğu Fas uyrukluymuş

Gece kulüplerinde çalıştırılan ve büyük çoğunluğu Fas uyruklu olan toplam 62 kadın örgütün elinden kurtarıldı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.