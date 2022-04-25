Gezi davasında karar! Osman Kavala'nın cezası belli oldu

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 9'u firari 17 sanıklı ana davada beklenen karar çıktı. Mahkeme heyeti, Osman Kavala'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 9'u firari 17 sanığın 15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'ya TCK'nin 312/1 maddesi gereğince 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti sanığa verilen toplam ceza süresi ve infaz koşullarını dikkate alarak Kavala'nın bu suçtan hükümle beraber tutuklanmasına hükmetti.

Osman Kavala hakkında TCK'nin 312/1 maddesinden ceza verildiğine vurgu yapan mahkeme heyeti bu nedenle sanığın 'mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, nitelikli yağma, nitelikli yaralama' suçlarından hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme heyeti, Kavala'nın 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan her türlü şüpheden uzak, tam bir kanaat uyandıran kesin ve yeterli bir delil bulunmaması nedeniyle beraatine hükmederek bu suçtan tahliyesini kararlaştırdı.

Diğer sanıklar

Tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'e TCK'nin 312/1 maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanıkların eylemlerinin 'yardım' kapsamında kaldığına kanaat getirerek 18'er yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti bu 7 sanığa verilen ceza miktarı ve üzerlerine atılı suçun niteliğini dikkate alıp adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağına kanaat getirerek bu sanıkların tutuklanmasına karar verdi.

Heyet, firari sanıklar Henri Jack Berkey, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Mehmet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarını ayrılmasına karar verdi.