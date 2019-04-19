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Gezen tavuk yumurtası ile kafes yumurtası arasında fark yokmuş

Demirören Haber Ajansı
Gezen tavuk yumurtası ile kafes yumurtası arasında fark yokmuş

Başta Canan Karatay olmak üzere neredeyse tüm uzmanların tavsiye ettiği gezen tavuklara Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi Derya Pala, tepki gösterdi. Böylesi bir ayrımın besin değerinde değişmediğini savundu.

YUM-BİR Yönetim Kurulu Üyesi Derya Pala, fabrikasyon ortamda yemlerle beslenen tavuklardan alınan yumurtalar ile doğal ortamda gezen dilediği kadar güneş ışığı alan gezen tavuklar arasında bir fark olmadığını savundu.

İnsaların gezen tavuğa yönelmesi ile haksız rekabete uğraklarını ileri süren Pala şu ifadeleri kullandı: "Gezen tavuk yumurtası, kümeste ve kafeste olmayan tavuğa aittir. Nedense insanlar kendilerinin refah şartlarını tavuğun da refah şartları olarak düşünüyorlar ve doğada olan tavuğun yumurtasının daha sağlıklı olduğunu sanıyorlar. En can sıkıcısı da hem tüketici açısından kandırılmak hem de bizler açısından haksız rekabete uğramak"

Kafeste üretilen yumurtaların da yanlış numaralandırılarak gezen tavuk yumurtası gibi satılabildiğini savunan Pala, şunları söyledi:

"Protein değeri açısından ne organiğin ne gezen tavuk yumurtasının ne de kafeste yetişen tavuğun yumurtasının birbirinden hiçbir farkı yok. Besleyici değeri, proteini tamamen tavuğun yumurtayı yapmasıyla ilgili birşey. En iyi yemi yiyen tavuk 24-25 saatte, kuru ekmeği yiyen tavuk ise 4-5 günde bir yumurtlar. Ama yumurtasının içeriğindeki vitamin, protein, enerji ve aminoasit değişmez.

Karatay: "Köy yumurtası bulacaksınız. Serbest gezen tavukların yumurtalarını bulacaksınız." demişti.

Çocuklarını AVM'lere götürenler...
Dolayısıyla tüketici organik yumurta almak için 3 kat fazla para veriyorsa neye para verdiğinden emin olmalı Çocuklarını haftasonu doğaya çıkarmak yerine AVM'lere götürenler, onların gezen tavuk yumurtası sayesinde daha sağlıklı besleneceğini düşünüyor. Bu ciddi bir ironidir. Yumurtanın besin değerinde herhangi bir farklılık bulunmaz."

Tazeliğini anlamak için tuzlu suya koyun
Pala, aynı zamanda taze yumurtanın nasıl anlaşılacağı konusunda da bilgi verdi. Pala, taze yumurtanın anlaşılması için şu öneride bulundu:

"Eve geldiğimizde yumurtanın tazeliğinden emin olmak istiyorsak tuzlu suya koyabiliriz. Eğer yumurta dibine çöküyorsa ya da yatay duruyorsa tazedir. Yüzeye çıkıyorsa hava boşluğu artmıştır ve bayatlamaya başlamıştır. Tamamen yukarıdaysa bayattır. Kırdığınızda sarısı dağılıyorsa üretiminden 28 gün geçmiştir."

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