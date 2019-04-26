GETAT ödülleri sahiplerini buldu

Geleneksel Tıp uygulamalarının anlatıldığı video ile başlayan ödül töreni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ve ardından ödül takdimi ile tamamlandı.

Gecenin açılış konuşmasında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının yapılma izninin sadece hekimlere verilerek merdiven altı uygulamaların ortaya çıkmasını engellediklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Dünya Sağlık Örgütü, GETAT uygulamalarını modern sağlık sistemlerini güçlendirecek yollardan birisi olarak teşvik etmektedir. Ülkemizde de bu uygulamalar modern tıbba entegre bir şekilde yürütülecek şekilde yapılandırılmıştır." dedi.