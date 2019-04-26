GETAT ödülleri sahiplerini buldu
CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde bu sene ikincisi düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp(GETAT) Kongresi ödülleri sahiplerini buldu. Törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit ve Prof. Dr. Cemal Çevik ve araştırma görevlisi Doktor Duygu Dayanır'e ödüllerini taktim etti.
CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde bu sene ikincisi düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp(GETAT) Kongresi ödül töreni Şişli'de bulunan özel bir otelde gerçekleştirildi. Törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakan yardımcıları ve çok sayıda sağlık görevlisi katıldı.
Geleneksel Tıp uygulamalarının anlatıldığı video ile başlayan ödül töreni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ve ardından ödül takdimi ile tamamlandı.
Gecenin açılış konuşmasında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının yapılma izninin sadece hekimlere verilerek merdiven altı uygulamaların ortaya çıkmasını engellediklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Dünya Sağlık Örgütü, GETAT uygulamalarını modern sağlık sistemlerini güçlendirecek yollardan birisi olarak teşvik etmektedir. Ülkemizde de bu uygulamalar modern tıbba entegre bir şekilde yürütülecek şekilde yapılandırılmıştır." dedi.
Geleneksel Tıp uygulamalarının anlatıldığı video ile başlayan ödül töreni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ve ardından ödül takdimi ile tamamlandı.
Gecenin açılış konuşmasında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının yapılma izninin sadece hekimlere verilerek merdiven altı uygulamaların ortaya çıkmasını engellediklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Dünya Sağlık Örgütü, GETAT uygulamalarını modern sağlık sistemlerini güçlendirecek yollardan birisi olarak teşvik etmektedir. Ülkemizde de bu uygulamalar modern tıbba entegre bir şekilde yürütülecek şekilde yapılandırılmıştır." dedi.
Geleneksel tıp uygulamalarında bu kadar detaylı çalışma koşullarının getirilmesinin bir ilk olduğunu söyleyen Koca sözlerine şöyle devam etti: