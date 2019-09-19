Getafe Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

Sparta Prag ve AEK ile oynadığı eleme maçlarının ardından adını UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara yazdırmayı başaran Trabzonspor, C grubundaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Getafe ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Getafe ile oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak gruba 3 puanla başlamayı hedefliyor. Peki, Getafe - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mücadele ile ilgili tüm detaylar anbean İnternethaber'de olacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda İspanya'nın Getafe takımına konuk olacak. Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmayı, Slovenya Futbol Federasyonundan Matej Jug yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen ekranlara gelecek.

Trabzonspor’in grubunda ayrıca İsviçre'dan Basel ve Rusya'dan Krasnodar takımları bulunuyor.

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarındaki 5. karşılaşmasını oynayacak. Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla eledi. Karadeniz ekibi, play-off turunda da deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan'ın AEK takımına sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın gruplara kalma başarısı gösterdi. Trabzonspor, 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes, Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi olmak üzere 6 futbolcu forma giyemeyecek.