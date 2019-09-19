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Getafe Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI YAYIN

Sparta Prag ve AEK ile oynadığı eleme maçlarının ardından adını UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara yazdırmayı başaran Trabzonspor, C grubundaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Getafe ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor, Getafe ile oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak gruba 3 puanla başlamayı hedefliyor. Mücadele ile ilgili tüm detaylar anbean İnternethaber'de olacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda İspanya'nın Getafe takımına konuk oluyor.

Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda TSİ 19.55'te başlayan karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan Matej Jug yönetiyor ve mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen ekranlara geliyor.

Getafe: 1-0 :Trabzonspor

18' GOL! Getafe, Angel Rodriguez'in attığı golle 1-0 öne geçiyor. Raul Garcia'nın sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Angel Rodriguez'in kafa vuruşu üst direğe de çarpıp Trabzonspor ağları ile buluşuyor. Getafe takımını 1-0 öne geçiren golde asisti yapan isim Raul Garcia oluyor.

Stat: Coliseum Alfonso Perez
Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Grega Kordez (Slovenya)

Getafe: Chichizola, Nyom, Dakonam, Bruno, Raul Garcia, Portillo, Fajr, Timor, Kenedy, Gallego, Angel

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Mikel, Avdijaj, Sosa, Nwakaeme, Sörloth

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarındaki 5. karşılaşmasını oynuyor. Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla eledi. Karadeniz ekibi, play-off turunda da deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan'ın AEK takımına sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın gruplara kalma başarısı gösterdi. Trabzonspor, 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes, Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi olmak üzere 6 futbolcu bu maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor’in grubunda ayrıca İsviçre'dan Basel ve Rusya'dan Krasnodar takımları bulunuyor.

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