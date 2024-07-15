Geriye dönük zam yolu açıldı! Emekli, memur ve asgari ücretliler dikkat

BİREYSEL DAVA AÇILABİLİR

Gündoğan, maaş ve aylıklarına TÜİK enflasyonuna göre zam yapılan herkesin bireysel olarak TÜİK’e dava açıp geçmiş dönem kayıplarını geri alabileceğini, bunun için hukuki yolun açık olduğunu söyledi.