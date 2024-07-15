Geriye dönük zam yolu açıldı! Emekli, memur ve asgari ücretliler dikkat
TÜİK enflasyon rakamlarına yönelik tartışmalar son bulmuyor. Bu kez de Avukat Ali Erdem Gündoğan, TÜİK enflasyon rakamlarının mahkemeye taşınabileceğini, hak kayıplarının telafi edilebileceğini söyledi. Böylelikle emekli, memur ve asgari ücretliye geriye dönük zam yolu açıldı. TÜİK'e bireysel davalar açılabileceğini belirten Gündoğan, bilirkişi hesaplamaları sonrası geriye dönük kayıpların topluca alınabileceğini ifade etti. İşte detaylar...
TÜİK, “Kamuoyu yanlış yorumluyor ve bu da yanlış anlamalara yol açıyor” gerekçesiyle Nisan 2022’den sonra 100 kalem ürün hakkındaki verileri açıklamayı durdurdu.
TÜİK'in enflasyon rakamlarının hesaplanmasında kullanılan 100 kalem malın güncel fiyatıyla ilgili aktardığı verilerle başlayan tartışmalar devam ediyor. Ankara Barosu avukatlarından Ali Erdem Gündoğan, konuyla ilgili farklı bir detayı ortaya çıkararak dikkat çeken açıklamalar yaptı.
BİREYSEL DAVA AÇILABİLİR
Gündoğan, maaş ve aylıklarına TÜİK enflasyonuna göre zam yapılan herkesin bireysel olarak TÜİK’e dava açıp geçmiş dönem kayıplarını geri alabileceğini, bunun için hukuki yolun açık olduğunu söyledi.
Gündoğan, TÜİK’e yapılacak resmi başvuru ve mahkeme sürecini şöyle anlattı: