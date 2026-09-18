Geri sayım başladı! O otomobil Türkiye'de yolların tozunu attıracak

Japon otomotiv devi Nissan, Avrupa'daki ürün yelpazesini genişletme ve yenileme stratejisi kapsamında popüler SUV modeli Kicks'i yeni nesliyle Avrupalı otomobil severlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Markanın İngiltere'de bulunan köklü Sunderland fabrikasında banttan inecek olan yeni nesil Kicks, sadece markanın bölgedeki elektrikli ve modern dönüşüm hamlesine katkı sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda tesisin 40. kuruluş yıl dönümünde duyurulan en önemli projelerden biri olarak fabrikada üretilen 10. farklı model unvanını da resmi olarak alacak.

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Yeni modelin Türkiye açısından dikkat çeken bir özelliği ise üretim yeri olacak. İngiltere’de üretilecek Kicks’in, bu sayede Türkiye’ye ithalatında ek gümrük vergisi uygulamasına tabi olmayacağı belirtiliyor. Nissan Kicks e-POWER’ın Türkiye’de satışa sunulması için hedeflenen tarihin ise 2028 yılının ortaları olduğu söyleniyor.

Avrupa pazarına özel Kicks, Nissan’ın geliştirdiği üçüncü nesil e-POWER hibrit sistemiyle yollara çıkacak. Bu teknolojide içten yanmalı motor, geleneksel hibrit sistemlerden farklı olarak aracı doğrudan hareket ettirmiyor.

Benzinli ünite elektrik üretmek ve bataryayı desteklemek için jeneratör görevi görürken, aracın tekerleklerine hareketi yalnızca elektrik motoru aktarıyor. Böylece sürücüler, harici şarj gerektirmeden elektrikli otomobile benzer bir sürüş karakteri deneyimleyebiliyor.

Japonya’da tanıtılan versiyonda sisteme 143 beygir gücünde bir elektrik motoru eşlik ederken, elektrik üretiminden 98 beygir gücündeki 1.4 litrelik benzinli motor sorumlu oluyor. Nissan’ın yeni nesil güç aktarma sistemi, özellikle yakıt ekonomisiyle öne çıkıyor. 2WD versiyonunun 100 kilometrede ortalama 3,9 litre yakıt tükettiği belirtiliyor.