Geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuğu itfaiye böyle kurtardı
Oyuncak almak için eğilince geri dönüşüm kutusuna düşen 12 yaşındaki S.B.'yi itfaiye görevlileri kurtardı.
Demirören Haber Ajansı
Olay Acıbadem Caddesi Dar sokakta meydana geldi. Sokak girişinde bulunan geri dönüşüm kutusuna oyuncak almak için eğilen S.B. (12), bir anda içeriye düştü.
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Geri dönüşüm kutusunun kapağının kapanmasıyla S.B. mahsur kaldı.
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Geri dönüşüm kutusundan gelen yardım seslerini duyan çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
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Kısa sürede olay yeren itfaiye ekipleri, kapağı açarak çocuğu kurtardı.
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