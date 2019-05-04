Geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuğu itfaiye böyle kurtardı

Geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuğu itfaiye böyle kurtardı

Oyuncak almak için eğilince geri dönüşüm kutusuna düşen 12 yaşındaki S.B.'yi itfaiye görevlileri kurtardı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuğu itfaiye böyle kurtardı - Sayfa 1

Olay Acıbadem Caddesi Dar sokakta meydana geldi. Sokak girişinde bulunan geri dönüşüm kutusuna oyuncak almak için eğilen S.B. (12), bir anda içeriye düştü. 

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Geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuğu itfaiye böyle kurtardı - Sayfa 2

Geri dönüşüm kutusunun kapağının kapanmasıyla S.B. mahsur kaldı.

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Geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuğu itfaiye böyle kurtardı - Sayfa 3

Geri dönüşüm kutusundan gelen yardım seslerini duyan çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

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Geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuğu itfaiye böyle kurtardı - Sayfa 4

 Kısa sürede olay yeren itfaiye ekipleri, kapağı açarak çocuğu kurtardı. 

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