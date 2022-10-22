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Geri dönüşüm kutusuna giren çocuğun çığlıkları! İtfaiye ekipleri kurtardı

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Geri dönüşüm kutusuna giren çocuğun çığlıkları! İtfaiye ekipleri kurtardı

İZMİT'te geri dönüşüm kutusundan malzeme almaya giren çocuk kutunun içinde mahsur kaldı. Çocuğun çığlıkları üzerine haber verilen ekipler itfaiye çağırdı. Çocuğu kapalı kaldığı geri dönüşüm kutusundan itfaiye ekipleri çıkardı

Geri dönüşüm kutusuna giren çocuğun çığlıkları! İtfaiye ekipleri kurtardı

İzmit'te geri dönüşüm kutusuna giren çocuğu, mahsur kaldığı kutudan itfaiye ekipleri çıkardı. Olay saat 01:00 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi Belsa Sokak üzerinde bulunan İzmit Belediyesi önünde meydana geldi. 

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Geri dönüşüm kutusuna giren çocuğun çığlıkları! İtfaiye ekipleri kurtardı

Edinilen bilgiye göre belediye önünde bulunan geri dönüşüm kutusuna giren çocuk geri dönüşüm kutusunda mahsur kaldı.

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Geri dönüşüm kutusuna giren çocuğun çığlıkları! İtfaiye ekipleri kurtardı

Küçük çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Ekiplerine bildirdi. 

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Geri dönüşüm kutusuna giren çocuğun çığlıkları! İtfaiye ekipleri kurtardı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çocuk kutudan çıkarıldı.

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