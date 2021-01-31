'Geri adım atmam' demişti! Sol Yanım'ın yıldızı Defne Samyeli 2 yıllık kira borcunu...
Sol Yanım'da rol alan Defne Samyeli geçtiğimiz gün hayatının şokunu yaşamıştı. Kapısına memurlar dayanan Samyeli geri adım attı.
İş insanı Yusuf Araz, Kemerburgaz’daki Pasifik Villaları’nda bulunan evinde oturan kiracısı Defne Samyeli’nin 2019’un mart ayından bu yana kirasını ödemediğini öne sürerek haciz işlemleri başlatılması için İcra Müdürlüğü’ne başvurmuştu.
Defne Samyeli’ye açılan tahliye davasının duruşmasında Araz’ın avukatı, “Bilirkişi raporunda Defne Samyeli’nin ev sahibine ödeme yapmadığı belirtilmiştir. Samyeli’nin rapora karşı yaptığı itirazın iptali ile davamızın kabulüne ve evden tahliyesine karar verilmesini istiyoruz” dedi.
Kararını açıklayan mahkeme, Araz’ın Samyeli’ne açtığı tahliye davasını kabul etmişti.
Mahkeme, Samyeli’nin oturduğu evden tahliyesine karar vermiş ayrıca Araz’ın kira bedeli olarak başlattığı 123 bin 318 lira 79 kuruş icra takibinin devamına kararına varmıştı.