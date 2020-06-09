Gerdek gecesi hamile olduğunu öğrendi! Esra Erol bir türlü inanamadı
ATV'de canlı yayınlanan Esra Erol'da akıllara zarar bir 'gerdek gecesi hamilelik' iddiası gündeme geldi. Esra Erol bile anlatılana inanmakta güçlük çekti.
Esra Erol'un programına katılan Emrah Çetin evden kaçan eşini ve çocuğunu aradığını söyledi. Çocuğu için DNA testi de isteyen Emrah, olayın detaylarını anlatınca herkesin ağzı açık kaldı. Emrah 'eşinin hamile olduğunu gerdek gecesi' öğrendiğini söyledi. İşte Esra Erol'un inanmakta zorlandığı olayın detayları:
Emrah Çetin, internet üzerinden tanıştığı Sibel Çetin ile evlenme kararı aldı. Sibel'i evlenene kadar görmeyen Emrah Çetin, gerdek gecesi öğrendikleri ile şoke oluyor.
Emrah'ın iddiasına göre evlendiği Sibel Çetin, 8 aylık hamileydi. O ana kadar hamile olduğunu bilmediğini iddia eden Emrah, gerdek gecesi Sibel'in ona 'hamileliğini anlattığını' söyledi.
Sibel Çetin 'gerdek gecesi' hamilelik itirafının ardından çocuğun babasının da Emrah olduğunu söylüyor. Bir kaç gün sonra Sibel rahatsızlanınca onu hastaneye götürüyor ve ailesi olayı duyuyor. Ablası 'bu kız hamile galiba' deyince Emrah 'Yok hamile değil karıştırma işi' deyip olayı kapatmaya çalışıyor.