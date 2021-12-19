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'Gerçekleri benden duysunlar' deyip Bülent Ersoy konuştu: Çukur yıldızı kızdıracak sözler: Sahne ücreti...

'Gerçekleri benden duysunlar' deyip Bülent Ersoy konuştu: Çukur yıldızı kızdıracak sözler: Sahne ücreti...

Müziğin 69 yaşındaki divası Bülent Ersoy'dan açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Ersoy, Çukur yıldızı ve İbrahim Tatlıses'le ilgili konuştu.

'Gerçekleri benden duysunlar' deyip Bülent Ersoy konuştu: Çukur yıldızı kızdıracak sözler: Sahne ücreti...

Modacı Pınar Kerimoğlu’nun üç günde hazırladığı özel tasarım siyah payet elbise ile Jolly Joker Private sahnesine çıkan Ersoy, güçlü sesiyle misafirlerine unutulmayacak bir akşam yaşattı. 

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'Gerçekleri benden duysunlar' deyip Bülent Ersoy konuştu: Çukur yıldızı kızdıracak sözler: Sahne ücreti...

Üç saat sahnede kalan sanatçı, meslektaşları Ebru Gündeş ve Sibel Can'ın seslerine övgüler yağdırdı.

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'Gerçekleri benden duysunlar' deyip Bülent Ersoy konuştu: Çukur yıldızı kızdıracak sözler: Sahne ücreti...

Diva, hayatını konu olacak belgesel film için gelen teklife onay verdiğini açıkladı. 

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'Gerçekleri benden duysunlar' deyip Bülent Ersoy konuştu: Çukur yıldızı kızdıracak sözler: Sahne ücreti...

Henüz yapımcılarıyla masaya oturmadığı için gençliğini ve şimdiki zamanını kimin oynayacağı konusunda bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

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