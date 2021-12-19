'Gerçekleri benden duysunlar' deyip Bülent Ersoy konuştu: Çukur yıldızı kızdıracak sözler: Sahne ücreti...
Müziğin 69 yaşındaki divası Bülent Ersoy'dan açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Ersoy, Çukur yıldızı ve İbrahim Tatlıses'le ilgili konuştu.
Modacı Pınar Kerimoğlu’nun üç günde hazırladığı özel tasarım siyah payet elbise ile Jolly Joker Private sahnesine çıkan Ersoy, güçlü sesiyle misafirlerine unutulmayacak bir akşam yaşattı.
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Üç saat sahnede kalan sanatçı, meslektaşları Ebru Gündeş ve Sibel Can'ın seslerine övgüler yağdırdı.
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Diva, hayatını konu olacak belgesel film için gelen teklife onay verdiğini açıkladı.
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Henüz yapımcılarıyla masaya oturmadığı için gençliğini ve şimdiki zamanını kimin oynayacağı konusunda bir düşüncesinin olmadığını söyledi.
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