'Gerçekler Bergen filminde yok' diyen Nuri Alço demediğini bırakmadı! Her şeyi açıkladı: Çok üzüldüm
5 milyondan fazla kişi tarafından izlenen Bergen filmiyle ilgili sanatçı Nuri Alço demediğini bırakmadı.
Sinema Sanatçısı Nuri Alço, Magazinkolik.com'a Bergen filminin izleyicinin beklentisini karşıladığını düşünmediğini belirtti. Alço, Bergen filmiyle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarla şaşırttı.
Bergen ’in hazin hikâyesini tam anlamıyla filme yansıtamadıklarını söyleyen Alço, "birçok gerçekler senaryoda yoktu" dedi.
Alço “Geçmişten bu yana kadına şiddetin katlanarak çoğaldığı ortamda bu film de şiddete yönelik sübliminal mesajları izleyiciye vermeleri lazımdı." ifadelerini kullandı.
Alço "Örneğin Bergen ve Halis’in çocukluğuna kadar inilmeli ve travmatik yanlarını da filme yansıtmalılardı." diye konuştu.