Gerçek ortaya çıktı! İşte MFÖ konseri bu yüzden iptal etti
MFÖ, 27 Ağustos Perşembe akşamı Bodrum Antik Tiyatro’da sahneye çıkacaktı. Ancak konser iptal edildi. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar kafaları karıştırdı.
Geceyi organize eden Kerki Solfej, konserin “operasyonel sebeplerden dolayı ertelendiğini” duyurdu. Sosyal medyada ise hiç bilet satılamadığı için konserin iptal edildiği iddiası ortaya atıldı.
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İddiaya göre 1500 kişilik alan için ilk etapta 900 bilet satıldı. Konser gününe kadar tüm biletlerin satılmasını bekleyen grup üyeleri, anlaştıkları ücret zamanında yatmadığı için sahneye çıkmama kararı aldı.
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“Sıfır bilet” dedikodusu Mazhar, Fuat, Özkan üçlüsünü kızdırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan MFÖ, iddialara yanıt verdi.
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MFÖ şu açıklamayı yaptı: “Konser, organizasyon firmasının finansal ve organizasyonel şartları yerine getirmemesi sebebiyle iptal edilmiştir. İptal sebebiyle ilgili diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”
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