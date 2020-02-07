Gerçek ortaya çıktı CZN Burak'tan restoranındaki cinayete dair ilk açıklama!
CZN Burak lakabıyla bilinen Burak Özdemir'in sahibi olduğu restoranda çalışan garsonlar arasında kavga cinayetle son bulduğu iddiaları hakkında açıklama yaptı.
Yaptığı yemeklerin sunumuyla ve çektiği videolarla sosyal medyada fenomen haline gelip CZN Burak adıyla tanınan Muhammed Burak Özdemir'in Levent'teki restoranında çalışanlar arasında kavga çıktığı iddia edildi. İşletmede garson olarak çalışan Zekeriya H. ve Mehmet G. arasında servis açma esnasında ortam gerildiği söylendi.
İlk olarak sözlü tartışma ile başlayan gerginliğin dozu arttı. İddialara göre, garsonlardan Mehmet G., nargile yapan Suriye uyruklu Zekeriya H.'den servis açmasını istedi ancak Zekeriya H., arkadaşının isteğini yerine getirmedi.
Bu durum ortalığın gerilmesine neden oldu ve sözlü tartışma kavgaya dönüştü. İki garson arasında çıkan kavga, diğer garsonlar tarafından yatıştırılmaya çalışıldı.
Yaşanan tartışma sonrası siniri geçmeyen Zekeriya H., iddialara göre Mehmet G.'ye dışarıda bir yerde buluşmaya çağırdı. Gecenin geç saatlerinde restoranın yakınlarında buluşan ikili arasında yeniden tartışma çıktı.