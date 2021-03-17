Gerçek Masterchef Mardin’de yaşıyor! Dünyanın en iyi 10 şefinden bir seçilen tek Türk
Mardin'de sosyal girişimci, çiftçi Ebru Baybara Demir'in dünyanın en iyi 10 şefinden biri seçilmesine giden hayatı herkesi hayrete düşürdü.
Mardin’in ilk turistik işletmesi Cercis Murat Konağı’nın sahibi Ebru Baybara Demir, film gibi hayat hikayesini StoryBox kanalına anlattı. Dünyanın en iyi 10 şefinden biri olma sürecine giden yolu anlatan Demir'in anlattıkları herkesi şaşırttı.
Hayat hikayesini anlatan Demir "Ben Mardinli bir ailenin üçüncü kızı olarak dünyaya geldim. Annem çok güzel bir kadındı. Mardin'de ve Güneydoğu Anadolu'da bir arada olmak gücü gerektiriyor. Erkek çocuk çok önemli. Benim annem yedinci gelin. Annemin bütün talihsizliği iki kız çocuğu doğurması. Annemin oğlunun olmadığı üzerine gidiyorlar. Annem tekrar hamile. Doğum için hastaneye gidiyorlar." dedi.
Babasının okutma kararını Demir "Gece saat 11:00'de hemşire müjdeyi veriyor onlara. Diyor ki 'Gözün aydın teyze' diyor, 'Bir kızın oldu', o kız çocuğu bendim. Babam 'Benim üç tane kızım var ama ben çocuklarımı okutacağım' diyor." diyerek anlattı.
İşsiz kaldığı zamandan bahseden Demir "Bütün aile içerisinde okuyan tek çocuklarız. Biz hepimiz üniversite bitirdik. Profesyonel turist rehberiyim aslında. 98 yılında bir meslektaşımla evlendim. Eşim İzmirliydi. İkimizde turizm sektöründe çalışıyorduk. Ülkede turizm durma noktasına geldiği yerde biz işsiz kaldık." diye konuştu.