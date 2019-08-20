Gerçek ihtiyaç sahipleriyle 52 bin 265 kurban hissesi paylaşıldı
İDDEF, Kurban Bayramı’nda bağışlanan 52 bin 265 hisse kurbanı, 3 kıta 33 ülke ve 253 bölgede 2,3 milyona yakın gerçek ihtiyaç sahibine ulaştırıldığını açıkladı.
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) "Paylaş Kurbanını Kardeşinle" sloganıyla düzenlediği 2019 Kurban Bayramı organizasyonunda Afrika, Asya ve Balkanlar’daki 33 ülke 253 bölgede 52 bin 265 hisse kurban keserek 2,3 milyon yoksul kimsenin hanesine kurban etini taşıdığını duyurdu.
Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, “10 yıldır olduğu gibi bu yıl da güven ve şeffaflık içinde vekaletle kurban kesim organizasyonunu gerçekleştirdik. Hayırseverlerin bağışladığı 52 bin 265 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları hiçbir aracı kurum olmadan hassasiyet içinde sürdürdüğümüz kesim ve dağıtım işlemleriyle ilk elden yoksullara ulaştırdık.
Öte yandan söz vermediğimiz halde tüm bağışçılarımıza kurban kesim videolarını ulaştırmaya başladığımız gibi yine şeffaflık ilkemiz gereği kurban eti dağıtılan 210 bin ailenin yerleşim yeri ve rakamlarının yer aldığı raporu web sitemizde yayınlamak üzere hazırlamaya başladık. İDDEF’e güvenip kurbanını emanet eden bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada İDDEF’e bağışlayan 52 bin 265 bağışçının adına dünyanın dört bir yanında İslami usul ve kaidelere uygun olarak kesilen kurbanlar gerçek ihtiyaç sahiplerine tek tek ulaştırıldığını belirtilerek bayramda kurbanı kesilen vekalet sahiplerine anlık olarak bilgilendirme mesajı gönderildiği bilgisi verildi.