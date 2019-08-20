Gerçek ihtiyaç sahipleriyle 52 bin 265 kurban hissesi paylaşıldı

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, “10 yıldır olduğu gibi bu yıl da güven ve şeffaflık içinde vekaletle kurban kesim organizasyonunu gerçekleştirdik. Hayırseverlerin bağışladığı 52 bin 265 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları hiçbir aracı kurum olmadan hassasiyet içinde sürdürdüğümüz kesim ve dağıtım işlemleriyle ilk elden yoksullara ulaştırdık.